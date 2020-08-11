Си Цзиньпин хочет научить китайцев экономить еду

Глава Китая Си Цзиньпин призвал граждан прекратить расточительство в еде

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию", – сообщил Си Цзиньпин.

Издание рассказало, что Си Цзиньпин придавал большое значение продовольственной безопасности и неоднократно призывал к продвижению социальных обычаев бережливости и противодействия расточительству. Он неоднократно подчеркивал необходимость прекращения пищевых отходов. Подобные рекомендации он дает регулярно с 2013 года.

Напомним, Китай обратился к местным властям с просьбой проводить регулярные тесты на коронавирус на оптовых рынках. Пробы будут браться с ножей, рабочей одежды, морозильных камер, мяса и морепродуктов, канализации, туалетов и мусоровозов.