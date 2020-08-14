У Путина есть план. Зачем России нужны учения "Кавказ-2020" на границе с Украиной

Чем ближе срок проведения "Кавказа-2020", тем чаще возникают разговоры о возобновлении активной фазы российско-украинской войны. Бывший аналитик ЦРУ Пол Гобл в отчете американского центра исследований The Jamestown Foundation пишет, что вероятность открытого нападения России на Украину в этом году как никогда велика. Повод — нехватка воды в Крыму. Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес того же мнения. В интервью телеканалу "Дом", а затем почти всем крупным украинским СМИ он заявил, что вторжение российских войск произойдет в конце сентября — начале октября, добавив, что Херсоном Путин не удовлетворится и попытается занять все черноморское побережье от Одессы до Керчи. При этом Ходжес считает, что НАТО в лице его главного союзника, США, не будет помогать Украине, поскольку Трамп занят президентскими выборами.

"Кавказ-2020" пройдет на территории Чечни, Дагестана, Северной Осетии, а также Южного военного округа. Заявлено, что в учениях примут участие 100–120 тыс. военных из шести стран, входящих в шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Обещают использовать около 3 тыс. боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и пять подводных лодок.

"Военные эпизоды с боевой стрельбой, скорее всего, пройдут в районе Северного Кавказа. А теперь посмотрите, где мы, а где Кавказ"

Олег Жданов

О том, что планируемые учения ставят под угрозу безопасность страны, говорят не только за океаном, но и в самой Украине. В июне представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что за шесть лет оккупации Крыма Россия в 2,5 раза увеличила присутствие военных на полуострове: с 10–12 тыс. до 32 тыс. А замглавы МИД Василий Боднар заявил: "Надо быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей".

Впрочем, такие заявления многие политологи расценивают как превентивную меру с нашей стороны, не исключая при этом, что украинские политики воспользуются темой российских учений в собственных целях перед местными выборами. "Эксплуатация страха перед врагом — любимый тезис команды Петра Порошенко, — отмечает Олег Постернак, политтехнолог. — На теме военного вторжения легко спекулировать". А вот в партии президента, наоборот, постараются разыграть карту несуществующей угрозы, делая упор на выбранной линии партии миротворцев во главе с Зеленским. "Евросолидарность" и "Батькивщина" первыми будут кричать, что президент всех обманывает и нужно готовиться к войне. "Слуги" в ответ скажут, что президент — миротворец, никакой угрозы нет, а все происходящее — провокация со стороны оппозиции, — рассуждает политолог Виктор Таран. — В партии Медведчука (ОПЗЖ) будут апеллировать к тому, что Украине нужен мир любой ценой, и Зеленский должен идти на максимальные уступки даже в ущерб суверенитету Украины. Неподконтрольные территории Донбасса заявят, что слушать Киев они не хотят, а в это время рядом с границей русские танки будут смотреть на этот политический хаос, ожидая удобного момента для начала военных действий».

Есть ли опасность

Хотя учения "Кавказ" проводят каждые четыре года, только в этом году президент Путин подписал указ о мобилизации резервов, которые также примут участие в маневрах. По разным оценкам, на границе с Украиной могут сконцентрировать 80–120 тыс. российских военнослужащих. "Обратите внимание, что Путин, подписав указ о начале сборов резервистов, дату окончания не поставил, — замечает Игорь Романенко, военный эксперт. — В этом нестандартность его указа. То есть сборы резервистов получаются бесконечными. Посмотрите также, что в плане "Кавказ-2020" написано: 150 тыс. военных. Из них три ударных группировки атакующего плана — 86 тыс. человек. Зачем столько? Вероятно, их будут перебрасывать на Луганск и Донецк".

Учения в ответ. Украина также готовится провести учения в сентябре

Предпосылок к тому, что военные учения перерастут в войну, по мнению экспертов, достаточно. Другое дело, что атаковать такими силами Украину ради захвата дамбы в Херсоне, которая перекрывает воду в Крыму, Путину невыгодно. "Путин нуждается в новой победоносной войне, призванной вернуть слегка просевшее на фоне социально-политического и экономического кризиса доверие электората, — считает политолог Виктор Таран. — К тому же большие человеческие жертвы, к которым приведут атаки с моря в районе Мариуполя и Крыма, будут непропорциональны возможным бонусам от операции. Так что возможны другие варианты. Например, возрождение проекта "Новороссия", для реализации которого придется атаковать не только Крым, но Харьков, юг Донецкой области и север Луганской, Николаев и Одессу".

Чтобы реализовать такой сценарий, нужны три условия. Первое — неспособность Украины противостоять врагу. Второе — отсутствие помощи Запада. Третье — активная поддержка РФ политсилами Украины. "На мой взгляд, местные выборы и опасность войны с Россией связаны потому, что если в октябре в южных и восточных регионах Украины к власти придут пророссийские силы, то есть партии Медведчука и Шария, они начнут лоббировать широкую автономию, просить помощи у России. Тогда ждите повторения 2014 года", — уверен Таран.

Где мы, а где Кавказ

Не исключено, что масштаб учений будет в разы меньше и заявленные 150 тыс. бойцов окажутся враньем, как и готовящееся военное вторжение. "То, что происходит с обсуждениями вокруг "Кавказа-2020", похоже на действия хулиганов из подворотни, — считает Олег Жданов, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса. — Выглядит все так, будто Путин прыгает и кричит, мол, держите меня семеро, я их сейчас прибью! При этом ни для кого не секрет, что у России огромные проблемы с мобилизацией. За призывниками военкомы бегают по всей стране. Наверное, 150 тыс., заявленные на учения, — это все существующие военно­служащие России". По его словам, украинские политики спекулируют на опасности учений, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны, а американские таким образом страхуются, чтобы правоохранители не прижали Петра Порошенко к стенке и не заставили сказать нечто, что скажется на президентской гонке в США. "Что касается самих учений, то военные эпизоды с боевой стрельбой, скорее всего, пройдут в районе Северного Кавказа. А теперь посмотрите, где мы, а где Кавказ", — резюмирует Жданов.

Заявлено, что в российских учениях примут участие 100–120 тыс. военных. Обещают использовать около 3 тыс. боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков)

О том, что Россия вряд ли готовится нападать на Украину, говорят и некоторые политологи. По мнению Олега Постернака, чтобы начать открытое противостояние, Путину учения не нужны. На приграничных территориях с Украиной мест вторжения предостаточно — и со стороны Черного моря, и со стороны Приднестровья. Другое дело, нужен ли Путину конфликт, требующий серьезных и долгосрочных трат. К тому же такой широкой поддержки, как в Донецке и Луганске, на других территориях Украины у президента РФ нет.

Столкновения на учениях

Если же столкновение произойдет, то нашей стране придется несладко, ведь численно и в материально-техническом плане российская армия сильнее украинской. По словам Игоря Романенко, соотношение сторон в период российских учений можно расценить как один к трем не в пользу Украины. С другой стороны, ВСУ защищает страну и народ, поэтому мотивации нанести ответный удар у наших бойцов в разы больше.

В ответ на "Кавказ-2020" Минобороны также запланировало военные учения. Об этом 17 июля заявил министр обороны Андрей Таран, выступая в парламенте. На учения пригласят подразделения НАТО.

С союзниками. Украина хочет провести свои учения вместе с НАТО

Эксперты говорят, что это правильный шаг, который продемонстрирует противнику нашу боеготовность. По словам Тарана, учения пройдут в последнюю декаду сентября — в те же дни, что и "Кавказ-2020". В маневрах примут участие ВМС с привлечением самолетов, Сухопутные войска, а также другие военные формирования, расположенные на юге Украины. "В 2014-м за четыре недели мы сформировали 35 добробатов. Если Россия нападет, она увязнет в партизанской войне", — считает Олег Жданов.

В то же время параллельные военные учения могут перерасти в полноценную войну. Россия готова провоцировать, как произошло во время июльских учений "Си Бриз-2020" в акватории Черного моря, в которых приняли участие военнослужащие Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции. Тогда корабль береговой охраны ФСБ РФ приблизился к болгарскому корвету "Бодрый" и потребовал покинуть этот сектор, потому что Россия считает его своим. "Бодрый" не стал вступать в конфронтацию и изменил курс, выполнив незаконное требование. Сложно сказать, как в аналогичной ситуации в сентябре поведут себя украинские моряки. Когда нервы у всех на пределе, любой выстрел, даже предупреждающий, способен учения превратить в войну.