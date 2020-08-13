Комитет избирателей Украины назвал лидеров фракций, которые игнорируют работу в Раде

Комитет избирателей Украины (КИУ) оценил работу лидеров фракций Верховной Рады в 2020 году. Учитывались такие показатели: участие в пленарных заседаниях, участие в голосованиях, посещение заседаний комитета и успешность законодательной работы.

Самые высокие показатели активности имеют Ирина Геращенко (Евросолидарность), Артур Герасимов (Евросолидарность) и Сергей Рахманин (Голос). Самые низкие – у Вадима Рабиновича (ОПЗЖ), Юрия Бойко (ОПЗЖ) и Давида Арахамии (Слуга народа). Показатели Юлии Тимошенко (Батькивщина) являются средними.

При этом некоторые лидеры фактически провалили работу по ряду направлений. Так, Бойко и Рабинович почти не участвовали в голосованиях Верховной Рады. Бойко принял участие лишь в 18% голосований, а Рабинович – в 6%. Низкие показатели участия в голосованиях также у Арахамии и Тимошенко (47% и 46% соответственно).

Реже других лидеров фракций заседания ВР посещал Рабинович – пропустил 37%. Тимошенко посетила только 75%.

Еще хуже лидеры фракций посещают заседания комитетов, членами которых они являются. Так Арахамия принял участие лишь в 46% заседаний, Рабинович – 55%, Тимошенко – 60%, Герасимов – 63%.

"Работа лидеров фракций включает различные направления. Однако они не должны забывать о своих прямых депутатских обязанностях", – считает глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, с 5 марта по 9 августа Кабинет министров внес на рассмотрение парламента 89 проектов законов. Из них было принято лишь 4%.

Более половины депутатов из фрации "Слуга народа" предпочитают отмалчиваться в Верховной Раде: 58 из них не сказали ни слова во время пленарных заседаний, а 92 – выступали от одного до трех раз.