"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью". Тихановская выпустила новое обращение

Сегодня, 14 августа, кандидат в президенты Республики Беларусь, выпустила новое видеообращение.

В нем она благодарит беларусов за поддержку. "Там, где голоса посчитали честно, моя поддержка составила от 60 до 70 процентов, а в Новой Боровой - 90%", говорит Тихановская. Кандидат просит от власти прекратить насилие и призывает протестующих придерживаться мирных акций. Также Тихановская благодарит предприятия, которые прекратили забастовку. "Давайте вместе защитим наш выбор!", - просит политик поставить онлайн-подписи за свою кандидатуру.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты. Бастует большое количество предприятий. За событиями в соседней стране следим тут.