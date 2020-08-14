Главы МИД 27 стран ЕС приняли решение ввести санкции против официальных лиц Беларуси

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

Об сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, заседание которого проходит 14 августа в Брюсселе. Информацию подтвердил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Тем не менее, цели и объем мер еще предстоит определить, заявил представитель ЕС, добавив, что "список имен будет составлен" отделом внешней политики.

Напомним, о том, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных за полицейское насилие и фальсификацию выборов в Беларуси, 12 августа заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. По его словам, выборы в стране не были "ни свободными, ни справедливыми", а власти прибегли к "непропорциональному и неприемлемому насилию".

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с премьер-министром Словении Янезом Яншей призвал Евросоюз совместно с США направить свои усилия на разрешение кризиса в Белоруси.