Украина прекращает Соглашение с РФ о взаимном учреждении торговых представительств

В понедельник, 17 августа, украинское правительство на заседании приняло решение о прекращении Соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом написала первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook.

"Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", – написала Джапарова.

По ее словам, учитывая российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма, это соглашение потеряло практическое значение и не соответствует национальным интересам.

В конце июля Кабинет министров одобрил указ президента о выходе Украины из двух соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ).

Напомним, в июле 2019 года Украинская сторона заявила о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ. Сразу после этого Кабмин вышел из "Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-участников СНГ".