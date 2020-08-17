Кравчук: особый статус Донбасса в Конституцию Украины вносить не будут

Требование России закрепить в Конституции Украины особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украина не поддержит – изменения в Конституцию не будут проголосованы Верховной Радой.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Я знаю, что уже три фракции не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков, может не голосовать. Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами. Конституция – это внутренний Основной документ Украины. Это практически невозможно", – цитирует Кравчука "Сегодня", отмечая, что "три фракции" – это "ЕС", "Голос" и "Батькивщина".

По словам Кравчука, Минские договоренности нельзя рассматривать, не применяя к ним нормы международного права.

"Они определены в официальных документах ОБСЕ, и мы не можем даже допустить, что Минские договоренности автономны от всего этого. Тогда они потеряют свою силу. Они, подчеркиваю, должны отвечать международным нормам и принципам", – добавил Кравчук.

Отвечая журналисту, который уточнил, есть ли сейчас в Раде голоса за изменение Конституции, Кравчук сказал: "Даже близко нет".

"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"... Ну что же, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", – добавил Кравчук.

Напомним, согласно пункту 11 Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, украинские власти должны были провести в стране конституционную реформу, ключевым элементом которой должна была стать децентрализация власти. Изменения в Конституцию предполагали введение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Ранее о том, что "особый статус" в Конституции Украины никогда не будет закреплен заявлял вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.