Украина никогда не внесет "особый статус" ОРДЛО в Конституцию, – Резников

Переговоры на эту тему в Минске не ведутся

Особый статус для некоторых оккупированных районов Донбасса в Конституции Украины закрепляться никогда не будет.

Об этом заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

По его словам, переговоры на эту тему в Минске не ведутся, несмотря на попытки РФ поднять данный вопрос на каждой встрече ТКГ.

"Они каждую сессию спрашивают: "Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?". Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос. Мало того, президент Зеленский это даже в Париже сказал. Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит вновь, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ", – рассказал Резников.

Также он отметил, что российская сторона в ТКГ периодически намеревается изменить свой статус, переведя войну на Донбассе в ранг "внутреннего конфликта". Но украинская сторона настаивает на определении "международный военный конфликт".

"Российская сторона играется в игру "мы тут вообще посредники". У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть, - "внутренний конфликт на юго-востоке Украины". Мы это, естественно, всегда вычеркиваем, и рекомендуем прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины", – уточнил вице-премьер.

В феврале заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что его политическая сила по-прежнему остается на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как ранее сообщал Фокус:

12 марта заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, в рамках ТКГ предполагается создание переговорной площадки (Консультативного совета) с участием нормандской четверки и сторон конфликта.

13 марта Ермак заявил, что Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но выход из соглашений повлечет за собой катастрофические последствия.

В тот же день несколько сотен человек под Офисом президента протестовали против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров. На Банковой тогда собрались представители различных политических партий.

В четверг, 26 марта, Трехсторонняя контактная группа в формате видеоконференции обсудила ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также обмен пленными. Отмечается, что на заседании какие-либо документы не подписывались.