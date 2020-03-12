В Минске договорились о создании новой переговорной площадки с участием боевиков

В РФ считают, что Консультативный совет в ТКГ с участием представителей "нормандского формата" сделает возможным диалог Киева с Донбассом

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, в рамках ТКГ предполагается создание переговорной площадки (Консультативного совета) с участием нормандской четверки и сторон конфликта.

Об этом сообщает Интерфакс.

Козак считает, что создание Консультативного совета в ТКГ с участием представителей "нормандского формата" сделает возможным диалог Киева с Донбассом.

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"Предлагается создать диалоговую площадку с участием представителей "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) и сторон конфликта", то есть – Донбасса", – заявил Козак.

"Это диалоговая площадка с участием сторон нормандского формата, с участием сторон конфликта. Пока больше говорить не надо, надо бережно относиться к этим договоренностям, чтобы они не сорвались", – добавил он.

Заявление заместителя главы администрации президента РФ подтвердила представитель сепаратистов, глава МИД так называемой "ДНР" Наталья Никонорова.

"Не имеет значения, как будет называться этот орган. Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта – Донбасса и Украины", – цитирует ТАСС слова Никоноровой.

В то же время, в "ЛНР" заявили, что по итогам встречи в Минске впервые закрепили обязательства сторон в протоколе, который передан в секретариат ОБСЕ.

Как ранее сообщал Фокус:

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместителеь руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак обсудили в Минске вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

11 марта представители ТКГ в Минске обменялась списками на обмен пленными.