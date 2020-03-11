ТКГ в Минске обменялась списками на обмен пленными

Глава ОП Андрей Ермак и заместитель руководителя АП РФ Козак присутствовали на заседании

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Стороны решили представить в ТКГ окончательно согласованые списки лиц, которых хотят запросить на обмен удерживаемыми лицами.

Также во время встречи обсуждались вопросы разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье и введение Консультативного совета.

В свою очередь, Козак заявил, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились в течение недели определить новые участки разведения сил от линии соприкосновения.

Кроме того, Козак заявил, что стороны договорились о новых механизмах взаимодействия для поиска политических решений по урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовила и передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

Бывший глава МИД Вадим Пристайко говорил, что этот обмен может быть "очень большим, массовым обменом", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".