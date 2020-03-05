Украина передала список из более 200 фамилий для обмена, – Зеленский

Президент заявил, что люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу ТРТ заявил, что Украина подготовила и передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому", – заявил президент.

Он отметил, что люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только некоторые тела. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что необходимо продолжить разведение войск на Донбассе, чтобы прекратить войну.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею ввиду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что вопрос Крыма являлся самым сложным на переговорах с Россией, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я принимал участие в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас – стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

Бывший глава МИД Вадим Пристайко говорил, что этот обмен может быть "очень большим, массовым обменом", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместителеь руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак обсудили в Минске вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех".