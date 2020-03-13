Требовали объяснений из-за переговоров с ОРДЛО. Под ОП протестовали "Голос" и "Свобода"

От Зеленского потребовали озвучить четкую политическую позицию о недопустимости прямых переговоров с террористами

Несколько сотен человек под Офисом президента протестуют против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров.

Об этом сообщает Украинская правда.

На Банковой собрались представители различных политических партий. На Банковой виднеются флаги "Голоса", "Свободы" и других партий. Перед митингующими встали представители "Голоса", в том числе и экс-лидер партии Святослав Вакарчук.

"Мы не должны идти ни на какие прямые переговоры с боевиками!", – заявил он.

Митингующие потребовали от президента Владимира Зеленского объяснить, о чем договорился руководитель ОП Андрей Ермак с заместителем главы Администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком в Минске.

Митингующие выкрикивали: "Позор!", "Зеленский, объясни!".

Напомним, на последней встрече в Минской ТКГ было решено обсудить создание консультативного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Песков, однако, уточнял, мол, внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.

Заместитель главы министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что МИД занимается проработкой возможных вариантов альтернативы минского формата.