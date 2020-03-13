Требовали объяснений из-за переговоров с ОРДЛО. Под ОП протестовали "Голос" и "Свобода"

2020-03-13 22:55:00

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От Зеленского потребовали озвучить четкую политическую позицию о недопустимости прямых переговоров с террористами

Несколько сотен человек под Офисом президента протестуют против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров.

Об этом сообщает Украинская правда.

На Банковой собрались представители различных политических партий. На Банковой виднеются флаги "Голоса", "Свободы" и других партий. Перед митингующими встали представители "Голоса", в том числе и экс-лидер партии Святослав Вакарчук.

"Мы не должны идти ни на какие прямые переговоры с боевиками!", – заявил он.

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Митингующие потребовали от президента Владимира Зеленского объяснить, о чем договорился руководитель ОП Андрей Ермак с заместителем главы Администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком в Минске.

Митингующие выкрикивали: "Позор!", "Зеленский, объясни!".

Напомним, на последней встрече в Минской ТКГ было решено обсудить создание консультативного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

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