"Будем стоять с Украиной": Дуда в 10-ю годовщину Революции Достоинства сделал заявление (видео)

Для Польши, как заявил Анджей Дуда, фундаментальное значение имеют независимая и свободная Украина и хорошие партнерские отношения между двумя странами.

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Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что его народ и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. В соцсети X опубликовано соответствующее видеообращение.

Он обратился по случаю годовщины Революции Достоинства. Руководитель польского государства обратил внимание на то, что Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в европейское сообщество.

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"Это большой успех, с которым я вас поздравляю, но это также большой вызов", — сказал Дуда.

Руководитель Польши отметил, что его страна "непоколебимо будет стоять с Украиной бок о бок". По его словам никто так хорошо, как поляки, не понимает, какую большую цену надо заплатить за свободу и независимость.

Политик заверил в том, что Польша будет помогать и в дальнейшем на пути нашего государства в Евросоюз и НАТО. По его словам, для Польши фундаментальное значение имеют независимая и свободная Украина и хорошие партнерские отношения.

"Хотим видеть вас в нашей европейской семье как можно быстрее", — продолжил политик.

День достоинства и свободы в Украине

День достоинства и свободы в Украине ежегодно отмечают 21 ноября. В этот день украинцы вспоминают события, которые произошли во время Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в нашем государстве 21 ноября указано, как дату празднования Дня Достоинства и Свободы. В нем говорится о том, что с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии установлена соответствующая дата. Этот день считается памятной датой, которая чтит патриотизм и смелость украинцев, отстаивавших ценности свободы.

Напомним, 21 ноября президент Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы заявил об окончательном выборе украинцев.