"Стоятимемо з Україною": Дуда у 10-у річницю Революції Гідності зробив заяву (відео)

Для Польщі, як заявив Анджей Дуда, фундаментальне значення мають незалежна та вільна Україна та добрі партнерські відносини між двома країнами.

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Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що його народ і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією. У соцмережі X опубліковане відповідне відеозвернення.

Він звернувся з нагоди річниці Революції Гідності. Керівник польської держави звернув увагу на те, що Європейська комісія рекомендувала розпочати перемовини щодо вступу України до європейської спільноти.

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"Це великий успіх, з яким я вас вітаю, але це також великий виклик", — сказав Дуда.

Керівник Польщі зазначив, що його країна "непохитно стоятиме з Україною пліч-о-пліч". З його слів ніхто так добре, як поляки, не розуміє, яку велику ціну треба заплатити за свободу і незалежність.

Політик запевнив у тому, що Польща допомагатиме й надалі на шляху нашої держави до Євросоюзу і НАТО. З його слів, для Польщі фундаментальне значення мають незалежна та вільна Україна та добрі партнерські відносини.

"Хочемо бачити вас у нашій європейській родині якнайшвидше", — продовжив політик.

День Гідності та Свободи в Україні

День Гідності та Свободи в Україні щороку відзначають 21 листопада. У цей день українці згадують події, які відбулися під час Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

У листопаді 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким у нашій державі 21 листопада вказано, як дату святкування Дня Гідності та Свободи. У ньому йдеться про те, що з метою твердження в Україні ідеалів свободи і демократії встановлено відповідну дату. Цей день вважається пам'ятною датою, яка вшановує патріотизм та сміливість українців, що відстоювали цінності свободи.

Нагадаємо, 21 листопада президент Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи заявив про остаточний вибір українців.