"Наслідки можуть бути трагічними": президент Польщі Дуда прокоментував заяву Зеленського

Лідер Анджей Дуда поділився, що його засмутило винесення "двосторонніх суперечок" на засідання представників 200 країн. Він згоден з прем’єром Матеушем Моравецьким, що про постачання нової військової техніки "не може бути й мови".

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Президент Польщі Анджей Дуда висловився щодо напружених відносин з Україною та заяви прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї. Про це відомо з його інтерв’ю виданню Super Express, опублікованого 25 вересня.

"Я вважав і вважаю, що питання зернової суперечки — це лише частина відносин між Польщею та Україною, яка є лише фрагментом важкої ситуації, в якій перебуває Україна, і в якій ми їй допомагаємо вже понад півтора року. Маю визнати, що мене засмутив той факт, що двосторонні суперечки були винесені на публічний форум у присутності 200 країн", — зазначив Дуда.

Польський лідер, переконаний, що "у цій суперечці багато емоцій". Водночас він завірив, що намагається зрозуміти президента України Володимира Зеленського. Політик додав, що сподівається і на розуміння з боку колеги.

"Як бачимо, він вважає, що має підтримку Єврокомісії щодо зерна. Я вважаю, що європейський ринок потрібно захищати, і така позиція Єврокомісії має мало спільного зі стабільністю та захистом європейського ринку", — підкреслив Дуда.

Президент пояснив, що у Польщі багато посадовців та простих мешканців почуваються ображеними, адже багато чим пожертвували заради підтримки України. Він нагадав, що поляки ризикували життям, доставляючи допомогу, та приймали біженців у своїх домівках.

Зі слів Дуди, він "інакше трактував" заяву Моравецького, адже нещодавно обговорював з ним передачу військового обладнання Україні.

"Ми обидва сказали, що про надсилання будь-якої нової техніки, яку ми зараз закуповуємо, як-от гаубиці K2 або танки K9, не може бути й мови. Ця техніка має служити посиленню польської армії", — сказав польський лідер.

Він наголосив, що це не означає, що Польща взагалі не передаватиме зброю Україні.

"Коли старе обладнання замінюють на сучасне, я без проблем відправляю його українцям. Не варто робити надто далекосяжні висновки. Ми повинні контролювати свої емоції, бо нумо пам’ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними", — додав Дуда.

Виступ Зеленського в ООН та реакція Польщі: що вже відомо

19 вересня президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН звинуватив Польщу в участі у "політичному театрі", який грає на руку Кремлю.

На його слова відреагував польський прем’єр Матеуш Моравецький. Він закликав лідера "ніколи не ображати поляків".

20 вересня у Канцелярії прем’єр-міністра повідомили, що "більше не передають озброєння в Україну". Уряд пояснив це необхідністю озброювати саму Польщу.

21 вересня державний секретар Канцелярії Пйотр Мюллер пояснив, що йдеться про укладення нових контрактів на постачання зброї. Те озброєння, про яке вже були домовленості, Польща поставить в Україну. Також в країні продовжує роботу хаб міжнародної допомоги. Водночас посадовець наголосив, що "неприйнятні заяви та дипломатичні жести" з боку України є "невиправданими діями".

Також 21 вересня міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау відреагував на заяву Зеленського, назвавши його слова "вкрай образливими". З його слів, політика України є "не тільки шкідливою та болючою, а передусім образливою" для поляків.