США считают, что нашли способ убедить Германию передать Украине ракеты Taurus, — СМИ

По словам журналистов, на ситуацию могут повлиять поставки в Украину дальнобойных ракет из США, Великобритании и Франции.

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Заявление США о том, что они уже передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS могут помочь Германии решиться на поставки ракет Taurus. Об этом пишет DW.

По словам журналистов, в ФРГ продолжаются дебаты относительно передачи Украине дальнобойного оружия. Так, канцлер Олаф Шольц не один раз говорил о том, что передача Taurus якобы приведет Германию к прямому конфликту с Россией.

Однако, как сообщил журналистам американский чиновник на условиях анонимности, в Вашингтоне надеются, что Берлин изменит свое решение. По его словам, на ситуацию могут повлиять поставки в Украину дальнобойных ракет из США, Великобритании и Франции.

"Мы, конечно, надеемся, что это может быть фактором", — сказал источник.

В материале говорится, что позицию Шольца критикуют политики консервативного оппозиционного блока ХДС. Более того, с канцлером не согласны также другие члены его правящей коалиции, а именно "Зеленые" и неолиберальная Свободная демократическая партия

"С моей точки зрения, это оружие очень дальнего действия", — заявил Шольц законодателям в марте.

Иоганн Вадефул, заместитель председателя ХДС в немецком парламенте, отвечающий за иностранные дела и оборону, сказал, что его партия в течение нескольких месяцев боролась за доставку Taurus в Украину, но до сих пор не смогла убедить Шольца.

"Сейчас действительно самое время отправить Taurus, потому что они сопоставимы с ATACMS, отправленными США", — сказал Вадефул журналистам.

По словам журналистов, ракета Taurus KEPD-350 считается одной из самых современных систем вооружения Бундесвера. Ракета летит почти со скоростью звука и может поражать цели на расстоянии до 500 километров.

"Украине действительно нужно идти глубже, наносить более глубокие удары по территории России", — сказал Вадефул.

Напомним, 10 апреля стало известно, что Германия предоставляет новый пакет помощи Украине. В него вошло почти полсотни разведывательных дронов, определенное количество снарядов и большое количество пуль. При этом в пакете нет ракет TAURUS или боевых бронемашин.

Также СМИ сообщали, что Шольц хочет, чтобы США передали Украине еще хотя бы один ЗРК Patriot. Правительство ФРГ все еще отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, зато Берлин активизирует усилия по улучшению воздушной защиты Украины.