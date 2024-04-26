США вважають, що знайшли спосіб переконати Німеччину передати Україні ракети Taurus, — ЗМІ

За словами журналістів, на ситуацію можуть вплинути поставки в Україну далекобійних ракет зі США, Великої Британії та Франції.

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Заява США про те, що вони вже передали Україні далекобійні ракети ATACMS, можуть допомогти Німеччині зважитися на постачання ракет Taurus. Про це пише DW.

За словами журналістів, у ФРН тривають дебати щодо передачі Україні далекобійної зброї. Так, канцлер Олаф Шольц неодноразово говорив про те, що передача Taurus нібито призведе Німеччину до прямого конфлікту з Росією.

Однак, як повідомив журналістам американський чиновник на умовах анонімності, у Вашингтоні сподіваються, що Берлін змінить своє рішення. За його словами, на ситуацію можуть вплинути поставки в Україну далекобійних ракет зі США, Великої Британії та Франції.

"Ми, звичайно, сподіваємося, що це може бути чинником", — сказало джерело.

У матеріалі йдеться, що позицію Шольца критикують політики консервативного опозиційного блоку ХДС. Ба більше, з канцлером не згодні також інші члени його правлячої коаліції, а саме "Зелені" та неоліберальна Вільна демократична партія

"З моєї точки зору, це зброя дуже дальньої дії", — заявив Шольц законодавцям у березні.

Йоганн Вадефул, заступник голови ХДС у німецькому парламенті, який відповідає за іноземні справи та оборону, сказав, що його партія протягом кількох місяців боролася за доставку Taurus в Україну, але досі не змогла переконати Шольца.

"Зараз дійсно саме час відправити Taurus, тому що їх можна порівняти з ATACMS, відправленими США", — сказав Вадефул журналістам.

За словами журналістів, ракета Taurus KEPD-350 вважається однією з найсучасніших систем озброєння Бундесверу. Ракета летить майже зі швидкістю звуку і може вражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

"Україні дійсно потрібно йти глибше, завдавати глибших ударів по території Росії", — сказав Вадефул.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що Німеччина надає новий пакет допомоги Україні. До нього увійшло майже півсотні розвідувальних дронів, певна кількість снарядів і велика кількість куль. При цьому в пакеті немає ракет TAURUS або бойових бронемашин.

Також ЗМІ повідомляли, що Шольц хоче, щоб США передали Україні ще хоча б один ЗРК Patriot. Уряд ФРН все ще відмовляється постачати Києву далекобійні ракети Taurus, натомість Берлін активізує зусилля щодо поліпшення повітряного захисту України.