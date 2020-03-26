На заседании ТКГ никакие документы не подписывались, – ОП

В связи с распространением коронавируса, заседание проходило в формате видеоконференции

В четверг, 26 марта, Трехсторонняя контактная группа в формате видеоконференции обсудила ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также обмен пленными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины

Отмечается, что на заседании какие-либо документы не подписывались.

Основные вопросы, которые поднимались украинской стороной, касались ситуации с безопасностью на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу. Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц", – отмечается в сообщении ОП.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации о следующих участках разведения сил и средств, учитывая, прежде всего, гуманитарные критерии.

Как рассказал источник hromadske в ТКГ, документ о создании Консультативного совета на переговорах в Минске с участием представителей "ДНР" и "ЛНР" Украина подпишет только "на своих условиях".

"Были попытки РФ вовлечь нас в переговоры с ОРДЛО, и что–то с ними подписать. Не прошло, договоренностей достигнуто не было", – сказал собеседник.

Как ранее сообщал Фокус:

12 марта заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, в рамках ТКГ предполагается создание переговорной площадки (Консультативного совета) с участием нормандской четверки и сторон конфликта.

13 марта Ермак заявил, что Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но выход из соглашений повлечет за собой катастрофические последствия.