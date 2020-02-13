В "Слуге народа" не хотят менять Конституцию из-за Донбасса

Новый закон об особом статусе ОРДЛО начнут разрабатывать, когда поступит сигнал от Зеленского

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, а также руководитель одноименной партии Александр Корниенко заявил, что его политическая сила по-прежнему остается на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первый вариант и доработанный, а позже отозванный о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации) были без всякого "особого статуса", – заявил Корниенко.

Отвечая на вопрос, ведется ли работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", он сказал, что Рада уже продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.

"Ждем внешнеполитического сигнала от президента", – подытожил Корниенко.

Как ранее сообщал Фокус:

В Офисе президента сообщали, что в ходе реформы децентрализации будет введена трехуровневая система административно-территориального устройства, а на смену районам придет округ, который будет состоять из общин.