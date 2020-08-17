Филатов против Коломойского. Кто может стать мэром Днепра

"Я еще месяц назад говорил: в Днепре будет бойня, ведь речь идет о 8 млрд бюджета в год", – замечает в разговоре с Фокусом политтехнолог Андрей Золотарев. И оказывается прав: главные фигуры компании – действующий голова Борис Филатов и бизнесмен Игорь Коломойский.

Филатова не сместить

"Сегодня у нас снова были обыски СБУ. На квартирах у моего заместителя и –внимание! – у моего политтехнолога. О чем с поросячьим восторгом заявляют народные депутаты правящей партии на своих страничках в "Телеграме", – рассказывал на прошлой неделе в Facebook мэр Днепра Борис Филатов о том, как, по сути, начинается предвыборная гонка. – Почти уверен, что следующим шагом "зеленый" режим, обезумевший в своем бессилии и находящийся под полным управлением Коломойского и его мафии, организует маски-шоу у нас в партийном офисе и у меня дома".

Нынешний глава города Борис Филатов запомнился СМИ как фигура скандальная. Он не раз делал громкие заявления о том, что не держится за кресло, на которое прошлым летом поспорил с Владимиром Зеленским. Не скрывал своих натянутых отношений с центром и с обидой замечал в разговоре с журналистами, что за год каденции глава государства "ни разу не позвал мэров даже чаю выпить, как это делал тот же Порошенко". За время коронавирусной эпидемии Филатов несколько раз был героем громких медийных заголовков – после того как распорядился вырыть в Днепре 600 могил для возможных жертв коронавирусной эпидемии. А затем устроил нецензурную перепалку с депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским из-за фейкового скрина про отстрел незарегистрированных собак, с которыми владельцы будут гулять во время карантина.

Несмотря на неоднозначную славу, Борис Филатов в своей победе на местных выборах не сомневается. Он постоянно ссылается на стабильную поддержку политически активного электората, который, по разным соцопросам, держится на уровне 30–35%. По результатам опроса группы "Рейтинг" в конце июня, Филатова готовы были поддержать 42,6% избирателей, а 51% горожан довольны его работой.

– Коломойский хочет поставить кого угодно, лишь бы не Филатова. И это больше личное, чем политическое, – считает политолог Алексей Голобуцкий. – Плюс у центральной власти есть свой интерес. Как показывает социология, у "слуг…" вообще нет никакой возможности поставить хоть одного своего мэра хоть в одном областном центре. У них был шанс выиграть, если бы выборы проводили в прошлом году. А сейчас будет уникальный случай, когда действующая власть если не проигрывает, то очень сильно сдает позиции на местном уровне.

Три группы влияния

В Днепре, по словам политтехнолога Андрея Золотарева, всего несколько влиятельных групп, которые борются за место под солнцем. Первая – команда бизнесмена Геннадия Корбана и мэра города Бориса Филатова. В Днепре их называют "Амстердам" – по названию ЖК, где они живут.

Вторая – команда бизнесмена Александра Петровского и президента УАФ Андрея Павелко. В последние годы Петровский активно занимается меценатством. Зимой 2019-го телекамеры запечатлели бизнесмена в ряду первых лиц страны во время исторического для Украины события – получения экс-президентом Петром Порошенко Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Журналисты удивились близости главы государства и бизнесмена с сомнительным прошлым и припомнили Петровскому несколько якобы темных страниц его биографии в далеких 90-х. Но бизнесмен подал иски в суды и выиграл несколько дел о защите деловой репутации.

Зимой этого года у Бориса Филатова и Александра Петровского были серьезные разногласия, частично из-за возможного увольнения заместителя городского головы Александр Шикуленко, близкого к бизнесмену человека. Позже Филатов развеял слухи о серьезной роли Петровского в политической жизни Днепра. И хотя называл его в разговоре с журналистами "уважаемым и авторитетным" человеком, подчеркивал, что он "не влияет на процессы в мэрии".

Третья группа влияния – команда, связанная с именами председателя Днепропетровского областного совета Святослава Олейника и бизнесмена Игоря Коломойского. С последним у Филатова сложные отношения (начиная с 2016 года, до этого они были соратниками), и именно его мэр Днепра подозревает в начале предвыборной войны.

"Слуги…" сомневаются

В первых числах августа медиасоветник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил журналистам, что у кандидатов от "Слуги народа" на этих выборах в Днепре, скорее всего, не будет шансов. Рейтинг Филатова слишком высокий, и кого бы ни предложили от партии президента, выиграть вряд ли получится.

Тем не менее "слуги…" долгое время рассматривали нескольких кандидатов.

Среди них был скандально известный нардеп Максим Бужанский. По результатам разных соцопросов его рейтинг был 11%.

– Игорь Коломойский хотел, чтобы от "слуг…" пошел Максим Бужанский, -–замечает Андрей Золотарев. – Он одиозная фигура, и Филатов не видит в нем достойного противника, но для Коломойского он самая удобная кандидатура, которую легко в дальнейшем контролировать. Но все скелеты в шкафу Максима Бужанского описаны, и по политическим взглядам он ближе к ОПЗЖ, поэтому, на мой взгляд, Зеленский к нему не очень благоволил и не хотел, чтобы люди, чье имя ассоциируется с Коломойским, шли под флагами "Слуги…".

Еще одним возможным кандидатом был бывший бадминтонист Кирилл Нестеренко, который, по словам экспертов, тесно связан с главой Днепропетровского областного совета Святославом Олейником. Но в июне депутат попал в историю с блокировкой 21-й инфекционной больницы. Шли разговоры о том, что по его инициативе в отношении медучреждения открыли уголовное производство за ложные тесты на коронавирус. Коллектив больницы лично обращался к президенту Зеленскому с просьбой остановить попытки Нестеренко вмешиваться в их работу. Нардеп называл все клеветой и дискредитацией накануне местных выборов.

Третий вероятный кандидат от "Слуг народа" – главврач Днепровской областной больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко. В городе его знают как человека, создавшего успешное медучреждение, специалисты которого спасли жизнь многим атошникам. И хотя в рейтинге он сильно проигрывает Филатову, набирая 10%, у него, по словам экспертов, есть минимальный шанс сохранить лицо партии.

– Надо понимать, что избиратели Зеленского голосуют за действующих мэров. Потому что одно дело голосовать за далеких депутатов Верховной Рады, другое – у себя в городе, где власть ремонтирует дороги и мосты, – говорит политолог Алексей Голобуцкий. – За 5 лет многое изменилось, денег стало больше, мэры могут показать результат. Люди разочаровались в новых лицах и хотят, чтобы остались старые. Кроме мэра Николаева Александра Сенкевича (25% рейтинг), я не знаю областных центров, где у глав есть проблемы. Кличко в Киеве – без вопросов, Моргунов в Виннице (50% рейтинг) – без вопросов, Сергей Надал (63%) в Тернополе – без вопросов.

Сам Борис Филатов наиболее вероятными конкурентами на этих выборах видит привычных ему оппонентов с прошлой гонки: лидера блока "Украинская перспектива" Александра Вилкула (13,2%) и главу партии "Громадська сила" Загида Краснова – 26,7%.

По словам экспертов, Вилкул длительное время не был в политике и потому вряд ли догонит и составит конкуренцию Филатову. Но он точно серьезно повлияет на борьбу за облсовет. "У Вилкула везде электорат. И если бы проводились выборы губернатора области, он бы победил", – считает Андрей Золотарев. То же самое касается Загида Краснова. "Он единственный политпроект, который не исчез и работал весь период после предыдущих выборов".

В Раде все неоднозначно

"В совете Днепра на первом месте "Пропозиция", которой управляет Корбан. А в кресле мэра – Борис Филатов. Что должно произойти радикального, чтобы это изменилось, я не знаю", – размышляет в разговоре с Фокусом Алексей Голобуцкий.

Еще в конце июня в соцопросе группы "Рейтинг" на первом месте в совете были "Слуги народа" – 24,3%, за ними с минимальным отрывом ОПЗЖ – 22,4%, партия "Пропозиция" – 15,9%, куда входит Филатов и ряд украинских мэров, "Громадська сила" Краснова – 7, 4 %, Евросолидарность – 6,5 % и партия Шария – 5,3 %.

К концу июля ситуация изменилась. Последние рейтинги центра общественного развития "Интер-акция" показывают, что на первом месте "Пропозиция" – 22,3%, за ней "Громадська сила" Краснова – 21,7%. На третьем месте – "Слуги народа" – 13,3%, ОПЗЖ – 10,4%, "Блок Вилкула" – 10%, ВО "Батькивщина" (4,9%), партия "Европейская солидарность" и "Партия Шария" – по 4%.

– Проблема "Слуг народа" и их большая ошибка в том, что они не занимались партстроительством, – считает Андрей Золотарев. – А это такая вещь, которую игнорировать нельзя. Если Зеленский и его команда будут и дальше бодаться с региональными элитами, пойдут на обострение, дела будут плохи. И наоборот: компромиссы с регионами способны удержать "Слуг народа" на уровне 23–25%.