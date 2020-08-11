Кличко и три конкурента. Кто лидирует в предвыборной гонке в Киеве

После местных выборов в Киевсовете кроме "слуг" и "Евросолидарности" могут оказаться и Шарий, и ОПЗЖ.

До официального старта избирательной кампании – меньше месяца. И пока не все кандидаты на пост столичного мэра заявили о своем участии. Пока, по оценке киевлян, самый высокий рейтинг у Виталия Кличко – 41,7%. За ним в фаворе Сергей Притула – 11,6%, Ирина Верещук – 9,4% и Андрей Пальчевский – 9%.

Кличко не любят, но понимают

"Пока по Киеву все очень туманно, несмотря на высокие рейтинги Виталия Кличко", – размышляет в разговоре с Фокусом политтехнолог Сергей Гайдай. По результатам последних опросов социологической группы "Рейтинг" (26-27 июля), за действующего мэра готовы проголосовать 41,7% избирателей – треть политически активного электората. И это несмотря на то, что за всю каденцию Виталий Кличко так и не выполнил ни одного глобального обещания, рассуждают эксперты. Не принял генеральный план развития города, из-за чего столицу продолжают хаотично застраивать, не смог решить проблемы вечных недостроев – Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов, проигнорировал предупреждения о близкой катастрофе с мостами Патона и Метро. Не поборол МАФы, не решил проблему с грязными, полуразваливающимися маршрутками. И вместе с этим не жалел денег на сомнительный в своей необходимости стеклянный мост, соединяющий Владимирскую горку, арку Дружбы народов и дорогостоящую лестницу на Пейзажной аллее.

– Поддержка Кличко на выборах не означает, что его любят, – замечает, беседуя с Фокусом, политолог Владимир Фесенко. – Просто по сравнению с другими он самый понятный и приемлемый кандидат. Сказывается настроение, свойственное в последнее время многим крупным городам Украины в условиях нестабильности: лучше не менять мэра от греха подальше. Пусть остается действующий, мы к нему привыкли, он свой. Его не любят, но он понятный.

О том, что к действиям Кличко-мэра относятся критически, говорит и его антирейтинг. По разным опросам, им не довольны 22–30% киевлян

– Большинство считает, что Кличко – мэр, которого надо менять, – рассказывает Сергей Гайдай. – Поэтому нельзя сказать, что на местных выборах он сильная фигура и глава совета, который завоевал высокое доверие киевлян. Но пока его спасает следующее: нет единой альтернативы, которая бы выглядела сильнее. Ни одна из партий, политиков, публичных фигур не конкурирует с ним. Но в любой момент крепко чувствующий себя Кличко может неожиданно получить сильного конкурента, который проведет активную кампанию. И если в первом туре уступит Кличко, то, выйдя во второй, может сыграть на антирейтинге действующего мэра. И победить.

У Виталия Кличко сильная команда. По информации издания "Бабель", с действующим мэром во время избирательной кампании будет работать агентство K&K GROUP Игната Коробко и Александра Копыла. В 2010 году во время президентских выборов они раскручивали кандидатуру Арсения Яценюка. А в 2015-м во время местных выборов консультировали политсилу "Наш Край". Партия заняла 3-е место, получив 156 мест на постах глав городов и поселков.

Но главное, у действующего мэра высокая узнаваемость и понятная стратегия: быть на виду везде, где только можно — от TikTok'а и до Facebook'а с телевизором.

Три конкурента

– Украинские выборы беспощадны и непредсказуемы, – продолжает Сергей Гайдай. – Возможно, будут совершенно неожиданные ходы. Например, (Михаил) Саакашвили пойдет сам (на мэрские выборы). А он боец сильный. У него неплохой стартовый рейтинг – порядка 6 %. И, открою вам секрет, я видел некоторые социсследования, где его премьерский рейтинг у киевлян выше, чем мэрский, – чуть ли не 20 %. На этом можно построить кампанию. Либо Саакашвили может выдвинуть какую-то неизвестную фигуру и выступить провайдером. Возможно, такой фигурой окажется (Дмитрий) Гордон, который и сам умеет быть провайдером и может вести харизматичную кампанию против Кличко.

Но пока социологи видят у Виталия Кличко трех конкурентов. В опросе "Рейтинга" вторым идет шоумен Сергей Притула. Его долго обсуждали как возможного кандидата от партии "Голос". Затем в разговоре со СМИ лидер "Голоса" Кира Рудык назвала разговоры "слухами" и заявила, что в партии рассматривают совсем других кандидатов, о которых скоро сообщат. Эксперты предполагали, что шоумена выдвинет союз партий "Сила людей", "Демократический альянс", "Гражданское движение "Волна" и "Гражданская позиция". Недавно они объединились и стали обсуждать варианты совместного кандидата в мэры Киева. И вот, наконец, интрига развенчана. Во вторник, 11 августа, в "Голосе" объявили, что Сергей Притула будет баллотироваться на должность мэра Киева.

Телеведущий и предприниматель Андрей Пальчевский в рейтинге возможных мэров Киева занимает четвертое место – 9%. И его тоже называют главным конкурентом Кличко. В последние месяцы он все чаще появляется на телеэфирах, а в соцсетях безустанно критикует действующую власть. По мнению экспертов, Андрей Пальчевский – фигура узнаваемая и вполне может выйти во второй тур, играя на антирейтинге Кличко и позиционируя себя как человека, не причастного к власти.

А вот "Слуга народа" Ирина Верещук – у нее в рейтинге 9,4% – кажется экспертам слабой конкуренткой. Команда президента долго размышляла, кого предложить на место столичного мэра. Какое-то время среди фаворитов был ресторатор Николай Тищенко – он даже начал вести довольно странную пиар-кампанию и создал "штаб" в своем ресторане "Велюр". Но по разным причинам во внутрипартийном праймериз победила Ирина Верещук.

– Ирина Верещук пока не показывает сильных результатов, но не стоит так быстро списывать ее со счетов. – считает Сергей Гайдай. – Она воспользуется фактором все еще сохраняющегося доверия к Зеленскому. Есть такая политтехнология – "провайдер". Когда избирательная кампания строится не на человеке, который баллотируется, а на том, кому доверяет электорат. Например, во время президентской гонки Гордон, пользуясь своей узнаваемостью журналиста, стал провайдером абсолютно нехаризматичному Смешко. И тот набрал по стране 3–4% и мог бы даже пройти в ВР.

Пока у Верещук недостаточно сторонников даже среди электората Зеленского, чтобы заручиться поддержкой на выборах. У нее есть хозяйственный опыт: с 2010-2015 она была мэром небольшого города Равы-Русской во Львовской области. Но Киев – мегаполис, масштаб проблем и уровень работы здесь несопоставимы.

Неожиданные цифры

А вот партийные рейтинги по выборам в Киевсовет показывают, что депутатов могут провести многие политсилы, включая самые скандальные.

В лидерах партия Петра Порошенко ЕС – у них 19,8%. Им в спину дышат "Слуги народа", у которых 19,3%. На третьем месте "УДАР" Виталия Кличко – 17,1%. И, по мнению экспертов, у них все шансы в скором времени потеснить "Евросолидарность", так как рейтинги УДАРА стремительно растут, а у партии Порошенко – не меняются с весны.

А вот "слугам" нужно придумать, как мобилизовать свой политически неактивный электорат, чтобы укрепить позиции. "По общеукраинским опросам, 60% тех, кто поддерживает партию президента, – люди в возрасте до 40 лет. 37% – те, кто младше 30", – говорит Владимир Фесенко. Если найдут подход к молодежи, есть шансы не сместиться вниз.

На четвертом месте "ОПЗЖ" – 8 %, за ними "Батькивщина" – 5,7% и партия Шария – 5%. "Голос" – 4,6%, "Перемога Пальчевского" – 4,5%.

"Надо отдать должное: двери в украинскую политику в 2014 году Медведчуку открыл Петр Порошенко", – комментирует Владимир Фесенко рейтинг "ОПЗЖ" и партии Шария, которые уверенно с двух сторон теснят "Батькивщину". Один, по словам эксперта, собрал бывших регионалов, тоскующих по временам Советского Союза и дружбы с Россией. Другой работает на отпадающем электорате "ОПЗЖ" в Киеве, потому что кажется избирателям чуть менее токсичным, и разочаровавшемся электорате Владимира Зеленского, который рассчитывал на радикальные перемены, но так и не увидел их.

– Это (партия Шария) не моя идеология, она токсичная, маргинальная, – размышляет Сергей Гайдай. – И ее следует отнести к вредному спектру. Но стоит обратить внимание: они первая в Украине виртуальная партия, которая существует и живет только в интернете. Они выбрали такой же нестандартный подход к избирательным процессам, который в свое время был у Зеленского, оказавшегося в президентском кресле благодаря сериалу. Так что стоит изучать и брать на вооружение другим участникам избирательного процесса, чтобы наращивать свой электорат.

Тем не менее до начала местных выборов еще достаточно времени, и ситуация может кардинально поменяться в любой момент.