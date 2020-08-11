Забить Bolt. Почему киевская власть хочет запретить в городе электросамокаты

Иногда, лучше молчать, чем говорить. Каждое утро я еду по мосту Патона, а рядом, по пешеходной дорожке, один за одним через мост едут люди на электросамокатах.

Их стало очень много. И каждый раз, я радуюсь, видя, как быстро и без пробок они объезжаются всех нас.

Так мы постепенно становимся похожи в этом на другие мировые мегаполисы, где электросамокаты стали частью дорожной и городской культуры.

Рано или поздно за Убером и Glovo к нам должен был прийти этот популярный во всем мире сервис аренды электросамокатов. И вот, он пришел. Но наша власть оказалась к этому не готова.

К незаконным стройкам готова.

К распилу бюджетов готова.

К киоскам готова.

А к самокатам — не готова.

Сегодня я прочитал заявление мзра Киева про незаконность размещения электросамокатов — типа, с мэрией забыли согласовать.

Вы сдурели там!?

Что согласовать?! Самокаты?! Прокат?! Бред сивой кобылы.

Такое заявление больше попахивает коррупцией, чем желанием развивать мировые тренды.

Власть хочет запретить прогресс?! Власть хочет запретить пользоваться самокатом?!

Виталий! Настоящий друг — это тот, кто может сказать Вам всю правду в лицо. А я вам даже не друг. Поэтому слушайте.

Виталий! Ваше заявление про незаконность размещения по Киеву электросамокатов — это ерунда.

Виталий! Не верьте вашим советчикам, которые наверняка сейчас уверяют вас, что идея чморить Болт была крутой.

Был миллион вариантов вашей реакции на это новшество:

— Восхититься!

— Помочь оформить!

— Самому прокатиться!

— Позвать остальных последовать примеру!

Но вы выбрали самую совковую реакцию — топать ногами, угрожать и запрещать.

Удивительно.

Вы ведь раньше не были чиновником. Вы были человеком спорта и бизнеса. Но ваш ум как-то очень быстро стал работать, как обыкновенный заурядный ум отпетого чиновника-бюрократа.

Виталий! Открою вам маленький секрет. Это вы, как мэр, должны были искать по миру такой сервис, и предложить ему зеленый свет в столице.

Это ваша проблема, что вы не ведете наш город в авангарде мировых изменений.

Это ваша проблема, что вы не успеваете за трендами общества.

Это ваша проблема, что вы заранее не инициируете законодательные инициативы, а догоняете упущенное время запретами.

В конце концов, это ваша проблема, что при ежедневных коррупционных скандалах в городе с бюджетом и стройками, вы решили взяться именно за проблему самокатов.

Тех самых электросамокатов, на которых уже давно передвигаются по нашему городу тысячи киевлян.

Удивительно, как при таком ущербном подходе к новациям, к предпринимательству и к живущим вокруг людям, у нас вообще, хоть что-то новое появляется и приживается.

Горожане и гости Киева быстро полюбят эти самокаты, а вы сильно потеряли сегодня в рейтинге мэра будущего.

Правда! Иногда, лучше жевать...

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Публикуется с разрешения автора.