Против Порошенко и Луценко открыли дело за лишение человека гражданства

Против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего генерального прокурора Юрия Луценко открыли уголовное дело из-за лишения гражданства бывшего народного депутата Андрея Артеменко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил партнер адвокатского объединения AVER LEX Виталий Сердюк.

Уголовное производство начато Государственным бюро расследований 11-го августа. Кроме Порошенко и Луценко в деле также фигурируют чиновники Госмиграционной службы (ГМС).

По словам Сердюка, дело состоит в том, что в апреле 2017 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, представители Миграционной службы, Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и лично действующий на тот момент президент Петр Порошенко "за несколько дней осуществили незаконное лишение гражданства Украины Андрея Артеменко".

"Лишение гражданства активно использовалось бывшей властью как один из способов устранения своих политических оппонентов. Особый цинизм ситуации придает нарушение ст. 25 Конституции Украины ее же гарантом по явно политическим мотивам, которая прямо запрещает лишать гражданина Украины ее гражданства", – написал партнер адвокатского объединения AVER LEX.

Сердюк отметил, что именно такие действия были совершены в отношении народного депутата Андрея Артеменко. По словам Сердюка, политической подоплекой лишения гражданства стало вынесение Андреем Артеменко на общественное обсуждение предложений по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и Крыму.

"Украинские паспорта Артеменка были аннулированы в момент его поездки в США, что не позволило ему вернуться обратно в Украину", – добавил адвокат. По его словам, "сама процедура лишения гражданства, была проведена с явными нарушениями", так как профильная комиссия вообще не рассматривала дело по сути, а представление Госмиграционной службы готовилось "впопыхах", всего 1 день.

Андрей Артеменко. Фото Вадима Чуприны

С целью узаконить данное лишение гражданства, сообщил Сердюк, "власть использовала сфальсифицированные документы и сокрыла имеющихся в Комиссии по вопросам гражданства и ГМС доказательства отказа Артеменко от канадского гражданства еще в 2014 году, задолго до избрания народным депутатом".

Адвокат уверен, что это дело, инициированное Андреем Артеменко, имеет сильную судебную перспективу, так как лишение гражданства политического оппонента со стороны Президента и Генерального прокурора – "это не только преступление, но и прямое нарушение Конституции Украины ее же гарантом".

Напомним, весной 2017 года Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины, "арендодателя Крыма", Андрея Артеменко.