ТКГ по Донбассу определила 4 новых участка разведения сил

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, были достигнуты договоренности по 20 участках разминирования.

"Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине", – сказано в сообщении.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, это поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Председатель СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик сообщил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного его нарушения.

В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе. Заместителем Кравчука в ТКГ будет первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.