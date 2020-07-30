Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе.

Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал Офис президента.

"Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха", – заявил Кравчук.

Официально назначить нового главу делегации в ТКГ должен Президент Украины своим указом.

Напомним, ранее сообщалось, что Кравчука пригласили 30 июля в Офис президента. Разговор, вероятно, будет касаться его назначения.

Президент Владимир Зеленский говорил, что среди претендентов на пост главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются Леонид Кравчук и вице-премьер Алексей Резников, который сейчас является заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

Резников поддержал предложение Зеленского назначить главой Кравчука.