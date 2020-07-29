Вместо Кучмы ТКГ по Донбассу может возглавить Кравчук или Резников, – Зеленский
Президент говорит, что решение будет объявлено в ближайшие дни.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди претендентов на пост главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются первый президент Украины Леонид Кравчук и вице-премьер-министр Алексей Резников, который сейчас является заместителем главы украинской делегации в ТКГ.
Об этом он сообщил на брифинге после открытия нового корпуса больницы "Охматдет" в Киеве.
"Надо найти баланс. Человек, с которым разговаривает РФ, которого уважают в Украине, не предаст Украину в сложные моменты, человек с опытом. Этот выбор – это не просто очередная должность, это один из самых сложных кадровых выборов", – заявил Зеленский.
Он отметил, что о решении будет объявлено в ближайшие дни.
"В любом случае, все люди, про которых я вам сказал, будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлениями, или в целом руководителем трехсторонней группы", – сказал президент.
Напомним, бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма прекратил участие в переговорном процессе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу. Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске в июне 2019 года. До этого, он уже занимал эту должность до октября 2018 года. Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что временно будет исполнять обязанности главы делегации.