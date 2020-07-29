Вместо Кучмы ТКГ по Донбассу может возглавить Кравчук или Резников, – Зеленский

Президент говорит, что решение будет объявлено в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди претендентов на пост главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются первый президент Украины Леонид Кравчук и вице-премьер-министр Алексей Резников, который сейчас является заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

Об этом он сообщил на брифинге после открытия нового корпуса больницы "Охматдет" в Киеве.

"Надо найти баланс. Человек, с которым разговаривает РФ, которого уважают в Украине, не предаст Украину в сложные моменты, человек с опытом. Этот выбор – это не просто очередная должность, это один из самых сложных кадровых выборов", – заявил Зеленский.

Он отметил, что о решении будет объявлено в ближайшие дни.

"В любом случае, все люди, про которых я вам сказал, будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлениями, или в целом руководителем трехсторонней группы", – сказал президент.