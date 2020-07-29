Резников заявил, что будет временно выполнять обязанности Кучмы в ТКГ

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что временно будет исполнять обязанности главы делегации после того, как Леонид Кучма решил прекратить свою деятельность в переговорах в Минске.

Об этом Резников заявил во время онлайн-конференции "Минский процесс: постепенное успех или политический тупик".

"Сегодня я первый заместитель главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации", – сказал Резников.

Он добавил, что в указ об изменении состава делегации Леонид Кучма официально остается главой украинской делегации. А нового главу делегации должен назначить президент.