Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по Донбассу

Бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма прекращает участие в переговорном процессе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования Минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", – сказал Зеленский.

Сам Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась. За это время был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Он добавил, что в случае необходимости и в дальнейшем готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Как сообщалось, ранее Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в ТКГ Алексею Резникову.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске в июне 2019 года. До этого, он уже занимал эту должность до октября 2018 года.