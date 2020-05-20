Кучме в ТКГ "сложно", он просил передать свои полномочия Резникову, – Зеленский

Президент рассказал, с какой просьбой к нему обращался Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в ТКГ Алексею Резникову.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Он (Леонид Кучма, – ред) является руководителем, и он участвует (в заседаниях ТКГ, – ред). Сейчас просто участие – видеозаседания. Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма – сегодня в связи с заявлением (Леонида) Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание Минской контактной группы", – сказал Зеленский.

По его словам, каждому участнику, в том числе Кучме, заседаний ТКГ в Минске "сложно".

"Это очень сложно. Действительно, Леонид Кучма ко мне обращался и говорил, что сейчас у нас, когда мы повысили статус нашей группы, есть Резников, профессиональный человек, он уже – на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе. И действительно, Леонид Данилович сказал, что давайте передадим все мои полномочия господину Резникову. Это правда. Я его попросил, что мне кажется, чтобы с российской стороны был обновлен состав их подгруппы. Давайте дождемся обновления состава и потом вы решите", – пояснил президент.

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