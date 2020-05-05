Зеленский ввел в состав украинской делегации в ТКГ трех депутатов

Первым заместителем главы делегации назначен вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Делегацию возглавляет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма. Его первым заместителем назначен вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также в состав делегации вошли трое депутатов Верховной Рады:

глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации);

глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин ( рабочая подгруппа по политическим вопросам);

глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам).

Кроме того Украину в ТКГ будут представлять заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко ( рабочая подгруппа по социально-экономическим вопросам) и заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (рабочая подгруппа по вопросам безопасности).

Согласно указу президента, Кучма и Резников могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах, а также привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

Как ранее сообщал Фокус:

12 марта заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, в рамках ТКГ предполагается создание переговорной площадки (Консультативного совета) с участием нормандской четверки и сторон конфликта.