ТКГ не смогла договориться о разведении сил на Донбассе

Российская сторона отказывается учитывать позицию Украины при согласовании новых участков, а также не признает себя стороной конфликта

Переговоры о разведении на Донбассе провалились, подгруппа по безопасности не смогла согласовать новые участки.

Об этом сообщил замкомандующего ООС и представитель Украины в этой подгруппе Богдан Бондарь, передают Новости Донбасса.

В отсутствии прогресса Бондарь обвинил российскую сторону на переговорах.

"Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки", – сказал Бондарь.

По его словам, российская сторона отказывается учитывать позицию Украины при согласовании новых участков, а также не признает себя стороной конфликта.

"Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", – добавил Бондарь.

Кроме того, он сомневается, что главам делегации на переговорах 8 апреля удастся добиться прогресса.

Как ранее сообщал Фокус:

12 марта заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, в рамках ТКГ предполагается создание переговорной площадки (Консультативного совета) с участием нормандской четверки и сторон конфликта.

13 марта Ермак заявил, что Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но выход из соглашений повлечет за собой катастрофические последствия.