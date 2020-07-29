Вице-премьер Резников продвигает главой ТКГ Леонида Кравчука

Вице-премьер Алексей Резников поддержал предложение Зеленского назначить главой в Трехсторонний контактной группе первого президента Украины Леонида Кравчука.

В коментарии "Украинской правде" Резников завил, что будет рад, если главой делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе назначат Кравчука.

"Скажу просто: я реально расстроен из-за того, что Леонид Кучма, второй президент, отпросился у действующего президента Владимира Зеленского. Но я буду рад, если будет назначен первый президент Леонид Кравчук. Мне будет очень комфортно работать рядом и еще это даст время для работы в правительстве", - сообщил вице-премьер-министр.

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Сообщается также, что в ответ на вопрос, предлагал ли президент Владимир Зеленский ему этот пост, Резников сказал: "Давайте это опустим". Сейчас Резников явяется первым замглавы украинской делегации в ТКГ.

При этом сам Леонид Кравчук в комментарии "Сегодня" заявил, что Владимир Зеленский лично пока что еще предлагал ему этого назначения: "Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?"

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"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно". - отметил Кравчук.

Напомним сегодня, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что рассматривает Алексея Резникова и Леонида Кравчука кандидатами на пост главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - цитирует Зеленского "Интерфакс".

Как мы уже сообщали, вчера делегат ТКГ Сергей Гармаш назвал возможные причины ухода 81-летнего Леонида Кучмы с должности главы делегации Укараины на переговорах в Минске, одна из которых - возраст второго президента Украины.