В ТКГ рассказали о причинах ухода Кучмы из переговорной группы

Представитель в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ в Минске Сергей Гармаш сообщил, что причиной ухода президента Украины Леонида Кучмы 1994-2005 годов из состава Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске может быть коронавирус.

Об этом он заявил в эфире АпострофTV.

Кроме того, по его мнению, причиной выхода из ТКГ может быть и возраст.

"В возрасте Леонида Даниловича это (опасение из-за угрозы заражения коронавирусом - ред) серьезно может быть. Поэтому он, в какой-то степени, самоустранился", – сказал Гармаш.

Напомним, бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма прекратил участие в переговорном процессе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу. Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске в июне 2019 года. До этого, он уже занимал эту должность до октября 2018 года.