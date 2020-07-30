"Будет более чем полезным" – Разумков о возможном назначении Кравчука в ТКГ

Он также выразил благодарность Леониду Кучме за работу в ТКГ.

Участие первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины будет более чем полезным. Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщило агентство УНН.

"Я уверен, что любые изменения должны идти на пользу нашему государству. Если мы говорим о Леониде Макаровиче, то это человек с большим опытом, я думаю, что он будет более чем полезным также в этом процессе", – отметил Разумков.

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Он также выразил благодарность леониду Кучме, который "много месяцев прикладывал много усилий, делился своим опытом в рамках работы в ТКГ".

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что среди претендентов на пост главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются Леонид Кравчук и вице-премьер Алексей Резников, который сейчас является заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

Резников поддержал предложение Зеленского назначить главой в ТКГ Кравчука.

Кравчука пригласили 30 июля в Офис президента. Разговор, вероятно, будет касаться его назначения Кравчука.