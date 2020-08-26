Встреча советников "нормандской четверки" состоится до 10 сентября, – Ермак

Встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" может пройти до 10 сентября.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время поездки в Днепропетровскую область, передает пресс-служба ОП.

По его словам, встреча перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

"Насколько мне известно, там срочная командировка у советника президента Французской Республики Эммануэля Макрона – господина Бонна, поэтому договорились все советники по несущественному изменению даты – на несколько дней", – сказал Ермак.

Ермак добавил, что сейчас обсуждается дата встречи в первых числах сентября.

"Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", – говорит глава ОП.

Отметим, ранее сообщалось, что встречу советников глав государств в "нормандском формате", которая должна была состояться 28 августа, отменили из-за разногласий по итоговым документам.