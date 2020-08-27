"Я неплохо разбираюсь в этом": Трамп хочет вместе с Байденом сдать тест на наркотики

Президент США Дональд Трамп призвал своего соперника на президентских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами, назначенными на 29 сентября.

Об этом Трамп заявил в интервью газете Washington Examiner.

Он говорит, что заметил внезапное улучшение результатов Байдена на дебатах демократов и предположил, что это стало результатом употребления наркотиков. Он не привел никаких доказательств того, что его соперник может принимать наркотики, только сказал: "Я неплохо разбираюсь в этом".

"Я не знаю, как он (Байден. – Ред.) мог быть настолько некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а затем внезапно выступить против Берни (Сандерса. – Ред.). Не то, чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, это были нормальные, скучные дебаты… Знаете, ничего удивительного не произошло. И мы собираемся провести тест на наркотики, потому что нет никакого способа – вы не можете этого сделать", – отметил президент США.

Трамп также отметил, что просит провести тест для обоих кандидатов, то есть для себя тоже.

Как уточняет издание, Байден принял участие в 11 дебатах во время сезона праймериз. Большинство из них были против большого числа кандидатов, однако последние, 15 марта, прошли только между ним и сенатором Берни Сандерсом.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в президентских выборах от Демократической партии. Национальный комитет Демократической партии в течение четырех дней своего съезда собрал $70 млн на избирательную кампанию Джо Байдена.

Джо Байден пообещал, что в случае победы на выборах его администрация предоставит Украине летальное оружие.