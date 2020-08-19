Трамп заявил, что выиграет выборы-2020, а потом пойдет и на третий срок

Согласно Конституции США, никто не может занимать пост президента более двух сроков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выиграет в этом году президентские выборы у своего соперника Джо Байдена, а спустя четыре года, будет баллотироваться на третий срок, сообщает CNN.

Такое заявление Трамп сделал на митинге со своими избирателями в городе Ошкош (штат Висконсин).

"Мы выиграем следующие четыре года. А после этого мы пойдем на еще четыре года, потому что они вмешивались в мою кампанию. Мы должны повторить все еще раз, через четыре года”, – заявил Трамп.

Издание отмечает, что под вмешательством в компанию Трамп имел ввиду расследование контрразведки ФБР попыток России вмешательства в выборы 2016 года.

Согласно Конституции США, никто не может занимать пост президента более двух сроков. Трамп сможет снова баллотироваться на выборах в 2024 году, только в том случае, если проиграет выборы в 2020.

Издание также предполагает, что Трамп сказал эти слова с целью "троллинга" своих противников антиконституционными идеями, что неоднократно делал и раньше. Известно, что избиратели Трампа считают, что он стал жертвой заговора "глубинного государства".

Безусловно, пишет издание, в случае победы на ближайших выборах, Трамп просто может сказать, что пошутил. Однако, постоянно повторяя идею о третьем сроке, он может вложить в умы республиканских избирателей мысль, что если не он, то кто-нибудь другой с фамилией Трамп может после него занять президентское кресло.

Согласно Двадцать второй поправке к Конституции США, один и тот же человек может занимать пост президента Соединенных Штатов не более двух сроков, независимо от того, подряд или с перерывом.

Напомним, комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о расследовании вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Согласно докладу, президент РФ Владимир Путин санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.