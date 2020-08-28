Украина приостановила контакты с Беларусью, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" заявил, что все контакты между Украиной и Беларусью на государственном уровне сейчас приостановлены.

"У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации", – сказал глава МИД.

По его словам, таким образом, Украина присоединилась к заявлению Евросоюза о ситуации в Беларуси.

"Только белорусские власти прибегли к насилию против мирных протестующих, я лично инициировал заявление МИД стран Люблинского треугольника (Польши, Литвы, Украины), в которой мы осудили насилие", – отметил Кулеба.

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Он добавил, что кроме этого, Украина пошла на серьезный дипломатический шаг, который "пока не сделала ни одна страна – вызвала своего посла на консультацию".

Кулеба отметил, что контакты возобновятся после того, как "эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины".

"Мы следим за развитием ситуации, и только когда убедимся, что эти контакты не будут причинять репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены", – сказал Кулеба.

Он также сообщил, что между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко сейчас тоже нет никаких контактов, и они не планируется.

Глава МИД сказал, что Украина готова сменить минскую переговорную площадку, если появятся основания.

Напомним, Дмитрий Кулеба ранее заявил, что если Запад отвернется от Баларуси, она окажется легкой добычей для России. Президент РФ Владимир Путин признался, что Россия сформировала резерв правоохранителей для отправки в Беларусь.