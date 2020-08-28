Китай предостерег от присуждения Нобелевской премии мира протестующим в Гонконге

Китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейдес в Осло предостерег от присуждения Нобелевской премии мира протестующим в Гонконге. Он призвал Норвегию "дорожить здоровыми и стабильными" двусторонними отношениями.

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Я могу сказать только одно: в прошлом, сегодня, и в будущем Китай не будет мириться с попытками использовать Нобелевскую премию мира в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела КНР. Китай твердо придерживается этого принципа. Мы не хотим, чтобы кто-либо политизировал на этом", – сказал Ван И.

Он призвал Норвегию дорожить нынешними отношениями с Китаем.

"Если мы сможем и дальше уважать друг друга и относиться друг к другу как к равным… наши двусторонние отношения будут дальше устойчиво и прочно развиваться", – сказал Ван И.

В мае в Гонконге возобновились массовые протесты. Тысячи людей, несмотря на пандемию коронавируса, вышли на улицы, протестуя против планов центрального правительства принять закон о нацбезопасности в Гонконге. Предущие массовые протесты в Гонконге были вызваны планами принять закон об экстрадии в Китай. В итоге местные власти отозвали скандальный законопроект.