Болтология за "красной линией". О заявлении Фокина по Донбассу высказались все, кроме президента

Интервью 87-летнего Витольда Фокина, первого премьер-министра независимой Украины (1990-1992 гг.), члена КПСС и Председателя Совета Министров УССР (1990 г.) вышло на ресурсе "Страна.ua". Свежеиспеченный заместитель главы Трехсторонней контактной группы (был назначен президентом Владимиром Зеленским 18 августа 2020 года) рассказал, что сам работал в шахте с 16 лет и этот край и его люди – это философия всей его жизни. Но наиболее цитируемыми и обсуждаемыми высказываниями, сделанными в ходе беседы, оказались допущения Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе: не отдельных районов, а всего Донбасса.

Что сказал Витольд Фокин

"Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – заявил Фокин.

Зампред ТКГ также подчеркнул, что намерен посетить ту часть Донбасса, которая подконтрольна Украине.

"Хочу своими глазами увидеть людей, узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации. Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается", – сказал он.

Также Фокин отметил, что в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса украинская сторона должна добиться "взаимных уступок".

"Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", – отметил Фокин и раскритиковал тех, кто называет его позицию "капитуляцией".

"Есть же еще одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе. Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции. Я считаю, что очень важно иметь общее понятие о терминологии. Что такое капитуляция? Это когда одна из воющих сторон признает себя побежденной, складывает оружие и соглашается на любые условия вроде контрибуции и репараций и т.д. Ничего подобного не должно происходить. Ни о какой капитуляции речи не должно идти. Цель нашей делегации в том, чтобы добиться общей заинтересованности, найти компромисс и выйти из тупика, в котором топтались почти шесть лет", – резюмировал политик.

Как отреагировали в "Слуге народа" и МВД

Несмотря на пояснения Фокина, его высказывания все же спровоцировали скандал. Так, министр МВД Арсен Аваков прямо назвал заявления бывшего премьер-министра Украины "провокационными".

"Ни один наш солдат не должен гибнуть из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", – заявил министр МВД

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко допустил, что с Фокиным проведут встречу в связи с его заявлениями. По словам Корниенко, ранее ситуацию с переговорами в ТКГ народные депутаты обсудили за закрытыми дверями с главой украинской делегации Леонидом Кравчуком и "очень много поняли".

"Очень много поняли об этом процессе, лучше почувствовали друг друга. С Фокиным еще не общались… возможно, планируем", – отметил Корниенко.

Его однопартиец Виталий Безгин выразился более откровенно, назвав заявления Фокина "трэшем".

А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что военные преступления, совершаемые на территории Украины пособниками оккупационных сил РФ, подлежать амнистии не могут.

"Полная амнистия… Есть военные преступления, и ни в одном государстве мира это не подлежит амнистии. Это – реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", – отметил Разумков.

Что о высказываниях Фокина думают в Офисе президента

Что поводу высказываний "своего" назначенца думает президент Владимир Зеленский, пока неизвестно. Глава державы на заявление Витольда Фокина пока никак не отреагировал. Но зато откликнулся руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что "отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины". Но при этом заявил, что большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положение первых и вторых Минских договоренностей.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", – отметил Андрей Ермак.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления. Руководитель Офиса президента также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса – речь идет исключительно о временно оккупированных территориях.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно очерчивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", – отметил Андрей Ермак. Из чего можно понять, что Витольд Фокин в немилость не впал и пока остается на своем посту.

Реакция "предыдущей власти"

Представители той самой "предыдущей власти", которую упомянул Андрей Ермак, также высказались по поводу заявления Фокина.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов несколько иносказательно диагностировал у Фокина "старческий маразм" и заявил, что тот "демонстративно перешел на сторону страны-агрессора". А также потребовал отозвать и Фокина и Кравчука из ТКГ.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин полагает, что заявления Витольда Фокина дискредитируют работу ТКГ в Минске.

А вся партия "Европейская солидарность" полным составом потребовала "устранить" Витольда Фокина из ТКГ, иначе грозится считать позицию Фокина позицией Владимира Зеленского, а это заставит их "скорректировать отношение партии к самому президенту, и занять более жесткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтского курса".

Реакция соцсетей

В Сети считают, что заявление Фокина ничто иное как "капитуляция перед Путиным и признание оккупации Донбасса и Крыма" и лоббирование интересов Москвы. Но действуют Фокин и Леонид Кравчук заодно исключительно указке тех, кто их назначил, а это глава Офиса президента Андрей Ермак и Офис президента в целом. Поэтому те, кто видят корень всех зол в Фокине, неправы, нужно смотреть шире. Об этом написал журналист Юрий Бутусов. И это оказалось довольно популярным мнением.

Правда, есть заявления о том, что Фокина нельзя однозначно назвать изменником Родины, или пророссийски настроенным гражданином. Просто данный политик строил свою карьеру во времена СССР и до сих пор живет реалиями того времени. Мир вокруг менялся, а Витольд Фокин нет.

Есть и ярые противники такой позиции замглавы ТКГ, которые не приемлют подобных заявлений из-за многочисленных военных преступлений на Донбассе, виновные в которых никак не могут быть амнистированы.

Но есть и защитники позиции Витольда Фокина – правда, с оговорками. По их мнению, он говорит разумные вещи, но неосуществимые. Так что воспринимать слова замглавы ТКГ серьезно сложно, но интересно с точки зрения наблюдателя.

Знает ли Витольд Фокин, какой резонанс вызвали его слова и какие баталии сейчас разворачиваются в Сети и офлайн, неизвестно. Никаких заявлений после своего интервью он не делал. Но, возможно, молчание нарушит президент Украины и выскажет свою собственную позицию по данному вопросу. Пока он пребывает в Днепропетровской области с рабочим визитом.