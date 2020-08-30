По словам замглавы украинской делегации в ТКГ, для прекращения войны нужно объявить амнистию коллаборантам и дать особый статус всему Донбассу.

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин в интервью Стране заявил, что Выполнение Минских соглашений, в частности предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира.

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – заявил Фокин.

Фокин подчеркнул, что намерен посетить ту часть Донбасса, которая подконтрольна Украине.

"Хочу своими глазами увидеть людей, узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации. Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается", – сказал он.

Напомним, Витольд Фокин, которого 18 августа официально назначили в состав украинской делегации в ТКГ, будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, привлеченными к переговорам Киевом.

Фокин заявил, что считает за честь принять участие в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.