Зеленский официально ввел 87-летнего Фокина в состав украинской делегации в ТКГ

Президент Владимир Зеленский ввел 87-летнего Витольда Фокина в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно документу, Фокин стал первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

В указе говорится, "ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Фокина Витольда Павловича, определив его первым заместителем главы делегации (по согласию)".

Отметим, через два месяца, 25 октября, Фокину исполнится 88 лет.

Кстати, сегодня, 18 августа, Трехсторонняя контактная группа проведет одну из важных видеоконференций, на которой стороны обсудят детали ближайшего обмена пленными

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе. Позже он сообщил, что участником ТКГ по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

6 августа сообщалось, что Витольд Фокин, который заявлял, что твердо решил присоединиться к Трехсторонней контактной группе, на самом деле еще окончательно не определился со своим решением.