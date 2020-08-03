87-летний Витольд Фокин принял твердое решение участвовать в ТКГ

Политик сказал, что у финала своей жизни хочет хоть чем-то помочь своей родине.

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин в комментарии изданию ГОРДОН сообщил, что принял твердое решение участвовать в работе трехсторонней контактной группы (ТКГ).

"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", – заявил Фокин.

Он сказал, что о своем решении сегодня проинформирует руководителя Офиса президента Андрея Ермакома.

"Предложение участвовать в работе ТКГ я получил от Андрея Ермака. Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась. И сегодня я сообщу о своем решении", – рассказал Фокин.

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Он добавил, что результат беседы с Кравчуком его удовлетворил.

"Мы обсудили все проблемы, и пришли к консенсусу по целому перечню вопросов. Прежде всего, Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения – это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция – это совсем другое, это когда одна из сторон признает себя потерпевшей поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего подобного нет в случае Украины. Ничего подобного не стоит за решением о прекращении огня. Напротив, это шаг к победе", – сказал политик.

Он также сказал, что готов вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

"Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", – резюмировал Фокин.

Отметим, Витольд Фокин с марта 1991 года по 30 сентября 1992 был премьер-министром Украины.

8 декабря 1991 года Фокин вместе с Леонидом Кравчуком от имени Украины подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

С 1999 года Фокин – президент Луганского землячества в Киеве (сейчас – почетный президент).

Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Первый президент Украины сказал, что хочет ускорить наступление мира на Донбассе.

Позже он сообщил, что участником ТКГ по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.