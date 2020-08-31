Точно не двойка. Шмыгаль оценил работу Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отставка Кабмина может произойти в любой момент.

Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Фокуса во время съезда фракции "Слуга народа" в понедельник, 31 августа.

По словам премьера, отставка правительства может произойти каждый день. "Возможно, отдельных министров", — уточнил он.

Кроме того, Шмыгаль высказался о самооценке работы правительства под его личным руководством, отметив, что оценивать, скорее всего, будет некорректно, ведь всегда хочется большего.

"Но это точно не "двойка", — резюмировал глава действующего Кабмина.

Напомним, в понедельник, 31 августа партия "Слуга народа" провела съезд, где согласовала на выборы городского головы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова.

Сам Филимонов сообщил журналисту Фокуса, что пойти в мэры ему предложил президент Владимир Зеленский во время совместного обеда три месяца назад.