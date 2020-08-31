Съезд "Слуги народа" – без Тины Кароль, зато с мотивационным спичем от Зеленского

Сегодня, 31 августа партия "Слуга народа" проведет съезд, где планируется согласовать на выборы городского главы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова.

О том, что ведущего телепередач "Джентльмен-шоу" и "Камера смеха" выдвинули на мэры Одессы, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на своих собеседников в партийных кругах "СН". Издание отмечает, что партия планирует "пышный съезд".

На съезде выступит президент Украины Владимир Зеленский. До этого планировалось, что, кроме выступления Зеленского, для "слуг народа" споет Тина Кароль, но ее выступление отменили без пояснения причин.

"Концепция изменилась – Кароль не споет. Акцент будет сделан на Зеленском, который, по словам инсайдеров, должен замотивировать молодежь прийти на избирательные участки", – сообщили источники УП.

Напомним, 27 июня своим указом президент Украины Владимир Зеленский присвоил артисту театра и кино, члену команды КВН "Одесские джентльмены" Олегу Филимонову звание "Народный артист Украины". Награждение было приурочено ко Дню Конституции.