Олег Филимонов и другие: кого "слуги народа" отправили завоевывать города и местечки на местных выборах

Фото: Представление кандидатов в мэры от "Слуги народа" во время съезда/ Фокус

В понедельник, 31 августа, во время съезда партия "Слуга народа" обнародовала имена и фамилии кандидатов на пост мэров городов на местные выборы, которые состоятся в Украине в воскресенье, 25 октября.

Их сообщила журналист Фокуса с места событий. Мы также собрали информацию по каждому из кандидатов.

Винница, Сергей Борзов

Украинский государственный служащий, председатель Винницкой ОГА с 18 июня 2020 года. С 2006 по 2011 год был директором команды КВН "Винницкие перцы" и даже работал в российском творческом объединении "Александр Масляков и Компания".

Днепр, Сергей Рыженко

Главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова. С декабря 2010 по июнь 2011 года – глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С сентября 2011 года – главврач Днепропетровской областной больницы. Депутат Днепропетровского облсовета от БПП.

"Очень люблю Днепр, не согласен сегодня с хамством, беззаконием. Иду в меры, чтобы власть была более человеческой. Чтобы было метро, транспорт, вернуть больницы. Миллионы, которые тратятся на самовосхваление власти, тратить на людей, — сказал он во время выступления на съезде.

Кривой Рог, Дмитрий Шевчик

Гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Житомир, Виктор Евдокимов

Ректор государственного университета "Житомирская политехника", доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, академик Академии экономических наук Украины, общественный деятель.

Запорожье, Виталий Тышечко

Бывший топ-менеджер "Мотор Сичи", который с 11 августа занимает должность заместителя председателя Запорожской ОГА.

Ивано-Франковск, Александр Богачев

Юрист, доверенное лицо президента Украины Владимира Зеленского в Долинском округе Ивано-Франковской области.

Киев, Ирина Верещук

Народный депутат от партии "Слуга народа", работает председателем подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Кропивницкий, Ольга Ковалева-Алокили

"Опытная финансистка, банкир. Имеет значительный опыт работы в различных банках на руководящих должностях. Кроме того, основательница "Хаб Кайдзен", – так о ней говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале партии "Слуга народа".

Львов, Тарас Клефа

Заслуженный врач Украины, депутат Львовского городского совета, заместитель начальника военно-медицинского клинического центра Западного региона по медицинской части – начальник медицинской части, полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук.

Николаев, Татьяна Домбровская

Предприниматель, общественный деятель, председатель ОО "Будущее Николаева" . В конце июня Домбровская вместе с народным депутатом фракции "Слуга народа" Ириной Аллахвердиевой стала фигуранткой скандала с "корабельной сосной". Тогда глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" и глава одноименной партии Александр Корниенко во время визита в Николаев не в лучшем свете обсуждали Аллахвердиеву и Домбровскую, не заметив, что разговор записывается.

Одесса, Олег Филимонов

Телеведущий, пародист, шоумен, комик и музыкант. Участник команды КВН "Одесские джентльмены". Ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха". Сам Филимонов сообщил журналисту Фокуса, что пойти в мэры ему предложил президент Владимир Зеленский во время совместного обеда три месяца назад.

Полтава, Сергей Иващенко

Депутат Щербановского сельского совета. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва по 145 округу от "Аграрной партии Украины" как ее член, больше известен в качестве застройщика. Построил микрорайон "Садовый" в Полтаве, который запомнился муралами на стенах новостроек и сухим фонтаном. В декабре 2018 года сдал в эксплуатацию новый детский сад "Яблонька".

Ровно, Виталий Коваль

Глава Ровенской ОГА, член Олимпийского комитета Украины и президент Ровенской областной Федерации греко-римской борьбы.

Сумы, Татьяна Рябуха

Украинский общественный деятель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.

Славянск, Ольга Алтунина

Депутат Славянского городского совета. Стала инициатором внедрения Программы "Бюджет участия" в Славянске и возглавила координационный совет. По результатам общегородского голосования победили три проекта на общую сумму 500 000 гривен.

Тернополь, Виктор Гевко

Известный комик, участник проекта "Бойцовский клуб", актер скетч-шоу "Страна У", участник тернопольской команды КВН "VIP Тернополь". На президентских выборах в 2019 году был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернопольской области. Недавно вошел в совет тернопольской облорганизации партии "Слуга народа", руководит которой его старший брат – нардеп Владимир Гевко.

Ужгород, Виктор Щадей

Украинский журналист, политик, депутат Ужгородского городского совета. В феврале-ноябре 2014 года – и.о. городского головы Ужгорода. Последние данные его биографии датируются 2015 годом. В октябре 2015 Щадей был избран депутатом Ужгородского городского совета от округа № 26. Входит в комиссию по вопросам бюджета. В городском совете занимается вопросами ЖКХ, в частности развитием ОСМД.

Херсон, Юрий Кирилов

Ректор Херсонского государственного аграрного университета, депутат местного горсовета. 1 июня на очередном пленарном заседании 34-й сессии Херсонского городского совета, куда он был выыбран в ноябре 2015 года, было объявлено о выходе Юрия Кирилова из фракции Блока Петра Порошенко "Солидарность" в Херсонском горсовете. Уличен в систематических пропусках заседаний горсовета.

Хмельницкий, Инна Ищук

Профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.

Черкассы, Виталий Ильченко

Предприниматель, основал компанию "UKRAVIТ", меценат, общественный деятель. Награжден орденом Святого Николая Чудотворца за заслуги в возрождении духовности Украины. Был победителем в номинации "Аграрий года" в общенациональной программе "Человек года".

Черновцы, Виталий Другановский

Руководитель Черновицкой областной организации партии "Слуга народа" с 2018 года, директор "Ретро Люкс". Предприниматель, предоставляет услуги мобильного питания. В частности, в центре Черновцов Другановский владеет китайским рестораном.

Чернигов, Юрий Тарасовец

В 2010 году стал депутатом Черниговского горсовета от партии УДАР. В декабре 2010 года возглавил черниговскую городскую ячейку УДАРа. В 2014 году вошел в избирательный список (№119) партии БПП. Сын банкира и председателя правления "Поликомбанка" Николая Тарасовца.

Напомним, во время съезда фракции "Слуга народа" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отставка Кабмина может произойти в любой момент.