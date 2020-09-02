Третий на вылет: Арахамия назвал еще одного министра под угрозой отставки

Министры трех ведомств могут в ближайшее время покинуть Кабмин в связи с тем, что они оказались не в состоянии преодолеть кризис в своих отраслях. Речь идет об экономическом, энергетическом и финансовом министерствах.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в интервью каналу "Україна 24".

По словам Арахамии, отправлять в отставку сразу весь состав Кабмина пока что не собираются, но два-три министра могут потерять портфели. "Два-три министерства, думаю, что осенью", – сказал Арахамия.

"Кризис в энергетике существует? – Существует. Кризис в экономике существует? – Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены", – уточнил глава фракции "СН".

Напомним, министром финансов Украины является Сергей Марченко, министром экономики – Игорь Петрашко, министром энергетики – Ольга Буславец.

Политик отметил, что у него у самого нет "четкого, кристаллического" понимания, каким образом правительство будет выходить из сложившего кризиса.

"Поэтому я … собирал отдельно каждого министра и говорил: если не будем иметь конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министров", – сказал глава парламентской фракции. План должен быть в публичном доступе, чтобы депутаты "могли через месяц отследить" выполняется ли то, что министры обещали.

Кроме того, нардеп признался, что партии монобольшинства удобно держать Кабинет министров под постоянной угрозой увольнения, не предоставляя им иммунитета.

"Смотрите, мы же не держимся за правительство. Тут надо точно правду сказать – у нас была не принята "Программа действий правительства". Почему она была не принята: не сама программа действий нас смущала. В принципе, программа прошла все Комитеты и была утверждена. А просто потому, что голосуя за эту программу, ты одновременно голосуешь за годичный иммунитет для всего правительства. Это нас категорически не устраивало. Мы хотели бы, чтобы они жили с дамокловым мечем над головой", – отметил политик.

Арахамия добавил, что это справедливо, потому что на депутатов давят избиратели, а вот Кабмин "зачастую оторван от своего пользователя".

"Если менеджеры не справляются с заданиями которые перед ними ставишь – они должны быть заменены", – отметил нардеп.

Напомним, как сообщил сегодня, 2 сентября, первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук, уже в ближайшее время могут уволить министра экономики Петрашко и министра финансов Марченко.