Глава Минфина Сергей Марченко: “Мяч на стороне МВФ, но диалог продолжается”

Для опасений, что сотрудничество с МВФ будет приостановлено, нет оснований.

Украина готова к следующему пересмотру программы сотрудничества с Мировым валютным фондом и выполняет все свои обязательства. Об этом глава Министерства финансов Сергей Марченко сказал в интервью Фокусу.

“Мы готовы к следующему пересмотру программы и выполняем все обязательства, – подчеркнул глава Минфина. – Речь идет о работе с проблемными кредитами, об утверждении новых положений и структур для налоговой и таможни, о создании условий для запуска рынка газа и пересмотре тарифов на отопление. Эти структурные маяки либо уже выполнены, либо находятся на финальной стадии”.

Пауза в отношениях с МВФ была вызвана уходом с поста главы Нацбанка Украины и ожиданием назначения нового руководителя.

“Сейчас мяч на стороне фонда, – говорит Марченко. – ...Думаю, в ближайшее время появятся четкие ориентиры относительно времени проведения онлайн-миссии. Нормальный диалог с фондом продолжается. Последняя консультация состоялась в конце июля”.

Напомним, что новая кредитная программа от МВФ предусматривает выделение для Украины 5 млрд долларов США - в обмен на целую серию реформ. В частности, от Украины ожидаются:

в сентябре – изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВСП в закон о Высшем совете правосудия;

в сентябре – ужесточение процедуры ликвидации и урегулирования задолженностей связанных лиц для Фонда гарантирования вкладов;

в сентябре – разработка новых оргструктур ГТС (Гостаможслужба) и ГНС (Госналоговая служба);

до сентября – заключение новых договоров на коммунальные услуги и принятие упрощенной процедуры переключения поставщиков газа;

до сентября – изменения в уставе "Нафтогаза", которые гармонизируют компанию в соответствии с принципами Организации экономсотрудничества и развития;

в марте 2021 – аудит по использованию средств фонда по борьбе с коронавирусом;

в январе 2021-го – запуск ГТС и ГНС как единых юрлиц;

изменения в законе о банках по требованиям к структуре капитала и самому капиталу.

Ранее Министерство финансов и МВФ опубликовали меморандум Международного валютного фонда об условиях сотрудничества с Украиной по новой программе stand by.