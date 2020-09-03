Кабмин обнародовал постановление о заседании в онлайн-режиме

Правительство обнародовало постановление о внесении изменений в регламент Кабинета Министров Украины, которое позволяет проводить правительственные заседания в режиме онлайн. Такое постановление №782 от 2 сентября размещено на сайте правительства.

Согласно постановлению, по решению премьер-министра в заседании Кабинета Министров может принимать участие член Кабмина в режиме видеоконференции.

Во время онлайн-заседание Кабинета Министров:

– премьер-министр может принять решение о проведении заседания Кабинета Министров в режиме видеоконференции с использованием соответствующего программного обеспечения, в том числе через Интернет;

– онлайн-заседания могут проводиться в неотложных случаях, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидацией их последствий, а также по вопросам, связанным с возникновением угрозы жизни и/или здоровью населения;

– онлайн-заседание проводится на базе программно-аппаратного комплекса зала заседаний Кабинета Министров;

– голосование во время онлайн-заседание Кабинета Министров осуществляется путем поднятия руки членом Кабинета Министров на вопрос председательствующего о том, кто "за", "против" или "воздержался".

Как отмечается, онлайн-заседания отныне могут проводить и правительственные комитеты.

Недавно сообщалось, что правительство готовится перенести работу в онлайн, если ситуация с коронавирусом обострится.