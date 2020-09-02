Правительство готовится перенести работу в онлайн – если ситуация с коронавирусом обострится

Денис Шмыгаль надеется, что такой необходимости не будет, "но должен быть альтернативный план".

Правительство уже предусмотрело возможность проводить заседания дистанционно.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"К сожалению, опасность COVID-19 в Украине остается стабильно высокой. Об этом свидетельствует статистика, которую мы видим каждый день. Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета министров я считаю необходимым принять постановление о возможности проведения заседаний правительства в режиме онлайн", – заявил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

В тоже время он выразил надежду, что "у нас не будет необходимости пользоваться этим".

"Юридически это возможно… Надеюсь, у нас не будет необходимости пользоваться этим, но должен быть альтернативный план для работы правительства в условиях увеличения угроз по заболеваемости ковидом", – отметил премьер.

В тоже время министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале отметил, что этим решением правительство лишь расширяет норму, которая уже была введена с 13 марта.

"Мы расширяем эту норму регламента, что позволит нам вообще проводить заседания в онлайне, а также перевести в такой режим работы правительственные комитеты, которые являются постоянно действующими органами для согласования проектов нормативно-правовых документов, которые выносятся на заседание правительства", – отметил он.

По его словам, теперь регламент дополнен нормой о возможности проведения и онлайн-заседаний.

"С целью реализации указанной регламентной нормы возникла необходимость урегулировать процедурные вопросы, связанные с организацией проведения таких заседаний", – уточнил Немчинов.

Напомним, ранее Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31октября.

Почему это актуально?

По данным на среду, 2 сентября, в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки наблюдается рост числа заболевших – 332 человека. За минувшие сутки от коронавируса умерли пять человек. Всего он унес жизни 218 киевлян.